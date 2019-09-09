Сухум, , 02:02 — REGNUM По итогам обработки 99,5% бюллетеней во втором туре президентских выборов в Абхазии лидирует действующий глава государства Рауль Хаджимба, сообщили в его избирательном штабе.

Карта-флаг Абхазии Fry1989

По предварительным данным, за Хаджимбу проголосовали 49,3% избирателей, за его оппонента Алхаса Квицинию — 47,55%. На текущий момент обработано порядка 80,8 тысячи бюллетеней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй тур выборов президента Абхазии состоялся 8 сентября. Серьёзных нарушений на избирательных участках не выявлено.

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