Сухум, 9 сентября 2019, 02:02 — REGNUM По итогам обработки 99,5% бюллетеней во втором туре президентских выборов в Абхазии лидирует действующий глава государства Рауль Хаджимба, сообщили в его избирательном штабе.
По предварительным данным, за Хаджимбу проголосовали 49,3% избирателей, за его оппонента Алхаса Квицинию — 47,55%. На текущий момент обработано порядка 80,8 тысячи бюллетеней.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй тур выборов президента Абхазии состоялся 8 сентября. Серьёзных нарушений на избирательных участках не выявлено.
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