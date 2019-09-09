Санкт-Петербург, , 02:06 — REGNUM Кандидат в губернаторы Петербурга от «Гражданской платформы», депутат Заксобрания Михаил Амосов низкой явкой избирателей объяснил лидерство врио главы города Александра Беглова на выборах губернатора, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным ЦИК России, после обработки 22,21% протоколов УИК, самовыдвиженец Александр Беглов набирает 64,56% голосов, кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова — 16,96%, Михаил Амосов — 15,82% голосов избирателей.

«Понятно, что это не тот результат, на который мы рассчитывали. Самая большая печаль, конечно, в низкой явке. Явка в 25% — это очень мало и очень печально. При такой явке, конечно, понятно, результат Беглова должен быть выше», — сказал Амосов.

Напомним, по данным на 18:00 в Петербурге проголосовало около 23% избирателей. Финальная явка на выборах 8 сентября будет объявлена только после обработки 100% протоколов.

Как отметил Амосов, выходит, что за нового губернатора свои голоса отдало не самое значительное число петербуржцев, имеющих такое право.

Он также убежден, что снятие с выборов кандидата от КПРФ, депутата Госдумы Владимира Бортко за неделю до голосования еще больше «засушило» явку и убило интерес к выборам у петербуржцев.

«Это уменьшило явку, потому что часть избирателей, заточенных именно под Бортко, наверное, была не готова отдавать голоса кому-либо другому. Наверняка были такие люди, кто сказал: «Я не пойду, раз нет моего кандидата». Бортко бежал с поля боя. Я даже беседовал с его товарищами по партии, они вне себя от этого шага, и я их понимаю», — заключил Михаил Амосов.

По его мнению, журналисты тоже постарались снизить явку и интерес к выборам: кандидат был «неприятно удивлен слабым освещением избирательной кампании в СМИ».

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов набирает 65% после подсчета 100 тыс. голосов избирателей