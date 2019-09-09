Липецк, , 01:56 — REGNUM В Липецкой области на выборах главы региона, по информации на 01:07 9 сентября, лидирует Игорь Артамонов, за которого проголосовали 65,8% избирателей, или более 177 тысяч человек.

Игорь Артамонов Липецкаяобласть.рф

Андрей Григорьев набрал 3,02% (8,1 тыс. голосов), Лариса Ксенофонтова — 4,75% (12,7 тыс.), Андрей Плотников — 3,24% (8,7 тыс.), Сергей Токарев — 21,05% (56,6 тыс. голосов).

По данным ЦИК России, в регионе уже обработано более 61% избирательных бюллетеней.

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