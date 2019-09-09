Москва, , 02:00 — REGNUM В избирательном округе №18 на выборах в Московскую городскую думу лидирует кандидат от КПРФ Елена Янчук. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На момент обработки 49% протоколов участковых избирательных комиссий Янчук набирает 39,94% голосов. Следом за ней идёт самовыдвиженка Анастасия Татулова с 24,71%.

Оставшиеся три кандидата в этом избирательном округе набирают от 5,27 до 13,08%. Предварительная явка на данной территории составила 25,83%.

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