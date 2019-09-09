Астрахань, , 01:48 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 00:49 обработано более 69% бюллетеней на выборах губернатора. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия РФ.

Николай Арефьев (КПРФ) набирает 11,69% голосов (19,4 тыс.), Игорь Бабушкин (самовыдвижение) — 75,07% (125,1 тыс.), Сергей Сычёв («Партия пенсионеров») — 5,1% (8,6%), Тимофей Щербаков (ЛДПР) — 5,48% (9,1).

По данным на 18:00, на губернаторских выборах явка составила 28,95%. В 2014 году за главу региона проголосовали 40,6% избирателей.

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