Псков, , 01:42 — REGNUM По предварительным данным ГАС «Выборы», в Псковской области кандидаты от партии «Яблока» победили на выборах двух глав районов из шести, которые проводились в единый день голосования 8 сентября. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в остальных лидировали кандидаты от «Единой России».

Кандидат от «Яблока» Михаил Шауркин с большим отрывом победил кандидата от «Единой России» Татьяну Пахомову на выборах главы Дновского района (у Михаила Шауркина — 63% голосов, у Татьяны Пахомовой — 23,59%).

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На выборах главы Пустошкинского района кандидат от партии «Яблоко» Светлана Василькова лидировала с 53,35% голосов, опередив кандидата от «Единой России» Ивана Штылина — он получил в свою поддержку 36,58% голосов.

На выборах главы Новоржевского района, по предварительным данным ЦИК, Сергей Мезенцев («Единая Россия») лидирует с 46,09% голосов, опережая кандидата от «Яблока» Светлану Пугачеву всего на 42 голоса — она получает 44,84% избирателей.

На выборах главы Усвятского района победил кандидат от «Единой России» Дмитрий Петров — за него проголосовали 92,62% избирателей.

В Пушкиногорском районе главой, по предварительным данным, на новый срок полномочий избран кандидат от партии «Единая Россия» Александр Баранов — он получил в свою поддержку 53,93%. Кандидат от партии «Яблоко» Аркадий Васильев — на втором месте с результатом 24,9%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, свой пост также сохранил глава Бежаницкого района Псковской области Сергей Михеев. Он также был выдвинут «Единой Россией» и получил в свою поддержку 70,85%.

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