Москва, , 01:47 — REGNUM В избирательном округе №17 на выборах в Московскую городскую думу лидирует кандидат от КПРФ Виктор Максимов. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На момент обработки 28% протоколов участковых избирательных комиссий Максимов набирает 46,39% голосов. Следом за ним с отрывом почти в 20% идёт самовыдвиженка Анастасия Татулова, у которой пока 27,8% голосов.

Оставшиеся два кандидатов в этом избирательном округе набирают 8,68 и 12,54%. Предварительная явка на данной территории составила 19,75%.

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