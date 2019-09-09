Москва, , 01:35 — REGNUM В избирательном округе №16 на выборах в Московскую городскую думу лидирует кандидат от «Справедливой России» Михаил Тимонов. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На момент обработки 58% протоколов участковых избирательных комиссий Тимонов набирает 37,5% голосов. Следом за ним идёт самовыдвиженец Антон Молев, у которого пока 30,38% голосов.

Оставшиеся четверо кандидатов в этом избирательном округе набирают от 3,62 до 17,15%. Предварительная явка на данной территории составила 22,72%.

Читайте ранее в этом сюжете: Зампред Мосгордумы Метельский проигрывает на выборах коммунисту