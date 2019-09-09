Москва, , 01:00 — REGNUM Действующий депутат Московской городской думы от КПРФ Николай Зубрилин побеждает в избирательном округе №11 на выборах нового созыва законодательного органа столицы. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На момент обработки 65% протоколов участковых избирательных комиссий Зубрилин набирает 43,27% голосов. Его главный конкурент — самовыдвиженец Евгений Нифантьев отстаёт от коммуниста почти на 10% и набирает 33,32%.

Остальные два кандидата в данном избирательном округе набирают 7,36 и 12,37%. Предварительная явка на этой территории составила 20,57%.

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