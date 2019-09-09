Москва, , 00:58 — REGNUM Выборы в Москве прошли прозрачно, заявил посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас в общественном штабе по наблюдению за выборами в Мосгордуму.

«При желании, какие-то ошибки можно всегда найти. Но в целом мы все чувствуем здесь демократию, у москвичей сегодня была возможность сделать свой самостоятельный выбор», — сказал он.

Представитель прибалтийского государства констатировал, что выборы в Москве прошли прозрачно.

Выборы в Московскую городскую думу прошли 8 сентября.