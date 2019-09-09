Чита, , 00:57 — REGNUM Директор Дальневосточного консалтингового центра Петр Ханас оценил ситуацию в Забайкальском крае на момент Единого дня голосования 8 сентября.

«Ситуация в регионе, на фоне которой проходила избирательная кампания, была довольно непростой. Забайкальский край — депрессивный регион, при этом и без того сложное положение усугубили природные катаклизмы в виде масштабных лесных пожаров, — написал Петр Ханас на своей станице в социальной сети.

«Однако я бы отметил, что одним из важных результатов этой губернаторской кампании явилось изменение отношения населения к региональной власти. От нового врио люди ждали в первую очередь открытости, и Александр Осипов ее обеспечил, ему удалось повысить вовлеченность жителей Забайкалья в решение региональных проблем. Вся его избирательная кампания строилась на прямом диалоге с населением, была даже реализована программа, которая так и называется «Прямой разговор», — продолжил эксперт.

«Кроме того, ему удалось провести серьезные кадровые изменения, добиться значительного увеличения федерального финансирования для края, повысить региональный коэффициент на заработные платы. Все это, безусловно, способствовало росту позитивных настроений», — отметил Петр Ханас.

«В целом избирательная кампания была достаточно прозрачной, открытой и вполне конкурентной. На старте о своем участии в предвыборной гонке заявляли аж 9 человек — такого количества кандидатов никогда не было в Забайкалье. До финальной стадии из них дошли четверо. Другое дело, что из этих четверых — действительно серьезным претендентом на пост главы региона являлся только один кандидат. Это тоже объяснимо, ведь губернаторские кампании требуют серьезных ресурсов. В данном случае никто из оппонентов врио губернатора не смог предоставить хоть сколько-нибудь серьезных аргументов, чтобы составить ему сильную конкуренцию», — завершил свой комментарий директор Дальневосточного консалтингового центра.

Читайте ранее на ИА REGNUM: На губернаторских выборах в Забайкалье обработано порядка 10% протоколов

Читайте также: Политолог Павел Данилин подвел итоги региональных выборных кампаний