Москва, , 00:50 — REGNUM В избирательном округе №10 на выборах в Московскую городскую думу лидирует кандидат-самовыдвиженец Лариса Картавцева. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На момент обработки 69% протоколов участковых избирательных комиссий Картавцева набирает 39,11% голосов. Её главный конкурент — кандидат от КПРФ Юрий Дашков набирает 29,25% голосов.

Оставшиеся трое кандидатов в данном избирательном округе набирают от 6,89 до 10,46%. Предварительная явка на этой территории составила 19,7%.

Напомним, в округе №10 проходил эксперимент с электронным голосованием.

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