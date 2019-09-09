Великий Новгород, , 00:47 — REGNUM Кандидат от партии «Единая Россия», заместитель председателя правительства Новгородской области, бывший мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев побеждает с 37,32% голосов на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ по Новгородскому одномандатному избирательному округу №134 по итогам обработки 63,52% протоколов УИК. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, у руководителя аппарата фракции КПРФ в Госдуме Нины Останиной — 20,73% голосов. У депутата Новгородской областной думы Дмитрия Игнатова («Справедливая Россия») — 12,59%.

Остальные кандидаты получают менее 10%: Анна Черепанова (партия «Яблоко») — 6,53%, Алексей Чурсинов (ЛДПР) — 6,01%, Ольга Ефимова («Коммунистическая партия социальной справедливости») — 5,47%, Александр Гришин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — 3,35%, Дмитрий Перевязкин («Коммунисты России») — 2,21%, Дмитрий Тарасов («Партия роста») — 1,65%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, довыборы в Госдуму РФ прошли в Новгородской области при рекордно низкой явке — к 18:00 она составила 20,35%.

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