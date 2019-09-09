Санкт-Петербург, , 00:47 — REGNUM В избирком Ленинградской области в Единый день голосования 8 сентября 2019 года поступило всего 15 жалоб на нарушения. Об этом сообщил председатель избиркома Михаил Лебединский, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Выборы состоялись», — провозгласил председатель Леноблизбиркома.

В регионе разыгрывали 2062 мандата муниципальных депутатов. Лебединский признал, что муниципальная кампания для Ленобласти всегда была самой сложной и крупной.

«Было зарегистрировано 15 обращений в Леноблизбирком — и, честно говоря, больше из разряда «легких», — сообщил глава комиссии.

Выборы прошли в 177 муниципальных образованиях Ленинградской области. Для голосования избирателей был открыт 931 избирательный участок. На выборах баллотировались 4288 кандидатов.

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