Вашингтон, , 00:43 — REGNUM Соединенные Штаты хотят видеть мощную и процветающую Армению, заявил «Голосу Америки» заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

Джордж Кент amerikayidzayn.com

Джордж Кент «Мы хотим видеть Армению как успешную страну — процветающую, демократическую и безопасную».

По его словам, с момента обретения Арменией независимости Соединенные Штаты предоставили Республике Армения помощь в размере более двух миллиардов долларов посредством образовательных и многих других программ, которые были направлены от благоустройства сельскохозяйственной сферы, до гуманитарной помощи, разминирования военной зоны.

С момента «бархатной революции» Соединенные Штаты продолжают помогать Армении развивать альтернативные и чистые средства электроэнергии, проводить демократические реформы, имеющие важнейшее значение для страны.

По словам Джорджа Кента, мирная смена власти весной 2018 года открыла новые двери для развития Армении, и США очень заинтересованы в помощи Армении в этом деле.

«Через год после бархатной революции у Армении есть серьезная возможность стать успешной страной, мы хотим видеть Армению состоявшейся и успешной страной, это исходит из наших же интересов», — отметил заместитель госсекретаря США Джордж Кент.

Примечательно, что такое заявление звучит накануне визита премьер-министра Никола Пашиняна в США. В армянской прессе активно обсуждается, сможет ли Ереван организовать встречу Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом. Пашинян посетит США в двадцатых числах сентября.