Колумбия, США, , 00:43 — REGNUM В грядущих выборах американского президента будет участвовать экс-губернатор штата Южная Каролина (США) Марк Сэнфорд (Республиканская партия), передаёт Fox News.

Сэнфорд заявил, что «вступает в борьбу». До сих пор он этого не сделал, потому что были другие проблемы, связанные с ураганом.

По словам Сэнфорда, его не смущает то, что у него сильный соперник от республиканцев — действующий президент Штатов Дональд Трамп. Ведь и у Трампа, подчёркивает претендент на президентское кресло, были соперники, которых считали более серьёзными, чем он.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа о своём намерении участвовать в предстоящих президентских выборах заявил Джо Уолш (Республиканская партия), бывший член конгресса от штата Иллинойс (США).

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