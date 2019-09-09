Москва, , 00:46 — REGNUM В избирательном округе №9 на выборах в Московскую городскую думу лидирует кандидат-самовыдвиженец Андрей Медведев. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На момент обработки 57% протоколов участковых избирательных комиссий Медведев набирает 40,42% голосов. Следом за ним идёт кандидат от КПРФ Николай Степанов с 38,05% голосов.

Оставшиеся трое кандидатов в данном избирательном округе набирают от 4,94 до 6,36%. Предварительная явка на этой территории составила 21,48%.

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