Горно-Алтайск, 9 сентября 2019, 00:40 — REGNUM Олег Хорохордин, исполняющий обязанности главы Республики Алтай набирает около 60,2% голосов на выборах главы региона после обработки более половины бюллетеней.
Коммунист Виктор Ромашкин заручился поддержкой лишь 30,7%. За кандидата от ЛДПР Дмитрия Софронова предварительно проголосовали 6,2% жителей республики с правом голоса.
Всего в республике зарегистрировано 161,3 тыс. избирателей. По данным на 18:00 явка на выборы составила 44,25%.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным экзитпол Хорохордин побеждает с результатом в 61,4%.
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