Санкт-Петербург, , 00:37 — REGNUM Врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису, который лидирует на выборах главы региона по предварительным данным, важно было баллотироваться именно от «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе мероприятия «Ночь выборов» в Петербурге Андрей Чибис заявил, что утро 9 сентября начнет с оперативного совещания со всеми членами правительства Мурманской области и муниципалитетами.

«На самом деле, сегодня такой был по сути стандартный день, ощущается настроение абсолютно позитивное. Для меня принципиально важно было, чтобы это была абсолютно открытая кампания», — сказал Чибис. Он соперничал еще с пятью кандидатами.

«Мне как кандидату от «Единой России» было принципиально важно консолидироваться с этой ведущей политической силой. Мы получили поддержку, чтобы активно развивать Мурманскую область», — сказал Чибис.

В Мурманской области обработано 65,99% бюллетеней. Андрей Чибис лидирует — у него 59,57% голосов.

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