Москва, , 00:37 — REGNUM В избирательном округе №8 на выборах в Московскую городскую думу лидирует кандидат-самовыдвиженец Дарья Беседина. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На момент обработки 35% протоколов участковых избирательных комиссий Беседина набирает 34,32% голосов. Следом за ней идёт кандидат от КПРФ Вадим Кумин с 31,92% голосов.

Остальные четверо кандидатов в данном избирательном округе набирают от 3,25 до 14,84%. Предварительная явка на данной территории составила 22,65%.

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