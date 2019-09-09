Псков, , 00:34 — REGNUM По предварительным данным ГАС «Выборы», дополнительные выборы в Псковскую городскую думу по округу № 13 выигрывает кандидат от партии «Единая Россия» Галина Невалённая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, за неё проголосовали 34,38% избирателей, или 613 человек.

Всего в этих выборах участвовали восемь кандидатов. На втором месте — Николай Кузьмин («Яблоко») с 25,51% (437 голосов) избирателей, на третьем — Олег Луценко (КПРФ) — 19,52% (348 голосов).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в Псковскую городскую думу имеют особое значение для города, так как глава Пскова избирается из числа депутатов думы. Предыдущий глава Пскова, депутат Иван Цецерский досрочно оставил пост градоначальника в мае 2019 года в связи с новым назначением, оставив за собой полномочия муниципального депутата — он также был избран по одномандатному избирательному округу №5. Сейчас исполняющей полномочия главы Пскова является Елена Полонская, избранная депутатом по одномандатному избирательному округу № 8.

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