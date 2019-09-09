Улан-Удэ, , 00:31 — REGNUM После обработки более 90% бюллетеней действующий врио главы администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков сохраняет лидерство на выборах мэра города. За него проголосовали 49 950 или 52.70% избирателей.

За представителя КПРФ Вячеслава Мархаева отдали голоса 34 396 человек (36.29%). Таким образом, коммунист теряет даже гипотетические шансы догнать лидера гонки за кресло мэра бурятской столицы.

Остальные четверо кандидатов в сумме набирают меньше семи процентов голосов избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, из 291 тыс. жителей бурятской столицы с правом голоса, в голосовании приняло участие чуть более трети — 34,25%. На данный момент избирком города обработал 91,4 тыс. бюллетеней.

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