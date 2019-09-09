Новосибирск, , 00:28 — REGNUM Сто процентов протоколов обработано на выборах главы Новосибирска, сообщает 9 сентября Центральная избирательная комиссия.

По итогам подсчётов, победу одержал действующий мэр Анатолий Локоть, за которого отдали голоса 50,25% избирателей. Локоть является первым секретарём областного комитета КПРФ Новосибирска.

На втором месте Сергей Бойко с 18,56% голосов, самовыдвиженец. На третьем — Евгений Лебедев с 9,35% (ЛДПР).

Четвёртое место — у Натальи Пинус от «Российского общенационального союза», набравшей 8,28% голосов, и пятое — у кандидата от «Родины» Данияра Сафиуллина с 7,32%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка на выборах мэра Новосибирска составила 20,55%.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы мэра Новосибирска: Локоть на первом месте, следом Бойко