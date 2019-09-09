Москва, , 00:30 — REGNUM В избирательном округе №7 на выборах в Московскую городскую думу лидирует кандидат-самовыдвиженец Надежда Перфилова. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На момент обработки 37% протоколов участковых избирательных комиссий Перфилова набирает 36,87% голосов. Следом за ней идёт кандидат от КПРФ Пётр Звягинцев с 33,59% голосов.

Оставшиеся трое кандидатов данного избирательного округа набирают от 7,7 до 9,56%.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в Мосгордуму: кандидат от «Яблока» лидирует в округе №6