Псков, , 00:21 — REGNUM Кандидат от партии «Яблоко», врач Псковской станции скорой медицинской помощи Артур Гайдук, по предварительным данным, одерживает победу на довыборах депутата Псковского областного собрания по одномандатному избирательному округу №2. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по данным ГАС «Выборы», он опережает своего соперника от «Единой России» Игоря Максимова на 335 голосов избирателей.

Остальные участники выборов — Павел Николаев («Справедливая Россия») и Артем Васильев (ЛДПР) получают в свою поддержку порядка 500 голосов.

Эксперты отмечают, что в случае победы Гайдука это будет первая в истории псковского регионального отделения партии «Яблоко» победа в одномандатном избирательном округе на выборах в Псковское областное собрание депутатов. Сейчас в региональном парламенте — единственный депутат от «Яблока» Лев Шлосберг, который дважды избирался в Псковское областное собрание депутатов (в 2011 и 2016 годах) по списку партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на вакантное место в региональном парламенте были зарегистрированы пять человек, но кандидат от КПРФ Александр Ножка был снят с выборов решением суда.

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