Волгоград, , 00:20 — REGNUM За действующего главу Волгоградской области Андрея Бочарова отдали свои голоса 75,47% избирателей региона. В ЦИК России продолжают обновлять результаты выборов губернатора региона в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

За Андрея Бочарова проголосовало 166 512 человек. В регионе подсчитали 29,57% протоколов. Основной расклад политических сил не изменился: на втором месте Алексей Буров (11,74%), затем Владимир Рублев (7,13%) и замыкает список Сергей Полещук (3,46%).

В связи с продолжающимся подсчётом увеличилось число недействительных бюллетеней, их зарегистрировано 1 050. Согласно данным облизбиркома, явка на выборы составила 33,98% избирателей.