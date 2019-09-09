Москва, , 00:14 — REGNUM Кампании, предшествовавшие Единому дню голосования 8 сентября, были вполне конкурентны, и выборы проходили так, как и должны были проходить выборы — то есть, кипели страсти, «люди даже выходили на улицы, как это было, например, в Москве», считает директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

«Надо сказать, что кампания была достаточно сложной по целому ряду регионов, в частности, речь идет о Санкт-Петербурге, протестном городе — второй столице и столице протеста, где много различных интересантов, много протестных СМИ, достаточно сильные позиции у «Яблока», и активно используются четные технологии», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Кстати, если мы посмотрим на Москву, Севастополь — города федерального значения — то убедимся, что там тоже вовсю использовались черные пиар-технологии, — отметил Павел Данилин, — Это говорит о том, что кампания была интересной, в том числе и с точки зрения технолога. Кампания — не была «болотом», и показала, что выборы действительно интересуют многих избирателей и многих участников этой кампании. То есть, они не «отбывали номер», а действительно боролись, раз использовали друг против друга грязные технологии. И опять же это подчеркивает факт конкурентности кампании, потому что в противном случае — какой смысл использовать эти технологии» — продолжил политолог.

«В Республике Алтай старались использовать национальный фактор, но это не удалось. Сложная кампания была на Сахалине, где кандидат встретил достаточно серьезное противодействие со стороны элит. Аналогичная ситуация была в Вологодской области — там тоже элиты выступили частично против врио губернатора. Мэр Вологды «подставил ногу» врио с благоустройством набережных. В Волгограде то же самое — часть старых элит не очень хотели, чтобы на новый срок оставался Андрей Бочаров. Хотели нового кандидата, желательно местного, чтобы ковыряться в своем болоте. Аналогичный фактор региональной фронды был в Липецкой области и в Калмыкии. В частности, в Калмыкии считали, что могут заставить Бату Хасикова на втором туре прибежать к ним и упасть на колени, перед ним. Они делали ставку именно на второй тур. И в Липецкой области хотели примерно того же. В Астрахани была сложная кампания, связи с тем, что там был популярен оппозиционный кандидат, и у Игоря Бабушкина была очень короткая избирательная кампания — его назначили буквально за 2,5 месяца до дня выборов», — рассказал Павел Данилин.

«Плюс ко всему, не надо думать, что у остальных все было прекрасно. Забайкалье и Курганская область — регионы, во-первых, депрессивные. Во-вторых, настроение избирателей было крайне подавленным, люди считали, что ничего изменить нельзя, что о них Москва забыла. Но врио удалось развернуть ситуацию, несмотря на природные катаклизмы, которые были в Забайкалье, пожары, несмотря на непопулярность мэра Читы, ныне покойного Анатолия Михалева. В Челябинской области были проблемы, связанные с экологией, со строительством ГОКа, непопулярные мэры Челябинска и Златоуста тоже сыграли свою роль. В Башкирии ситуацию осложняла ситуация с Сибаем. Плюс элиты частично пытались выстроить кампанию против Радия Хабирова», — продолжил эксперт.

«Но в целом, как сейчас стало понятно, все эти трудности временно исполняющим обязанности удалось преодолеть», — завершил свой комментарий Павел Данилин.

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