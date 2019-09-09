Санкт-Петербург, , 00:12 — REGNUM Благодаря Бортко Петербург избежал второго тура, в котором кандидату от власти выиграть выборы было бы практически невозможно. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

«Полагаю, выборы в Санкт-Петербурге вызывали наибольшее беспокойство в администрации президента. Здесь и высокий уровень протеста, здесь и недостаток харизмы у кандидата от власти. Полагаю, снятие за несколько дней до выборов Бортко оказало ключевое влияние на итог. В противном случае реальна была бы угроза второго тура, в котором кандидату от власти выиграть было бы практически невозможно.

Именно поэтому в этом году была проведена огромная и сложная работа по недопущению ситуаций прошлого года, когда второй тур стал кошмарной реальностью в ряде регионов страны.

Победу Беглова уверенной назвать нельзя, особенно с учетом того, что муниципальный фильтр в Санкт-Петербурге выполнил свою роль цитадели, защищающей действующую власть от конкуренции со стороны популярных оппозиционных политиков.

Все это свидетельствует о том, что действующей власти если не удалось обуздать протест, то, по крайней мере, удалось не допустить его качественного развития по сравнению с 2018 годом, когда так называемая пенсионная реформа дала многочисленные импульсы для социального недовольства и протеста», — считает политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным экзитпола ВЦИОМна выборах губернатора Санкт-Петербургалидирует Александр Беглов с результатом 56%.Опрос проводился на 300 избирательных участках, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Всего было опрошено 59 274 человек. Ответили на вопросы 55,1% респондентов, отказались от ответа 44,9% респондентов.

На пост губернатора на пятилетний срок баллотировались Михаил Амосов (выдвинут партией «Гражданская Платформа»), Александр Беглов (самовыдвиженец), Надежда Тихонова (выдвинута партией «Справедливая Россия»).

Явка на 18:00 составила менее 24% избирателей, имеющих право голоса.