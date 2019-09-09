Москва, , 00:11 — REGNUM Дистанционное электронное голосование показало эффективность в привлечении граждан к избирательному процессу, однако чрезмерно смелое внедрение новых методов может обернуться нежелательными последствиями. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 сентября заявил член правления организации «Общественный комитет «За чеcтные выборы!» Омар Фаризов.

«Новация есть. Но с такими вещами нужно обходиться, по моему мнению, очень аккуратно. Потому что электронные технологии сегодня — обоюдоострая вещь», — заявил Фаризов.

«Мы прекрасно понимаем, как сегодня в глобальном мире развиваются информационные технологии, мы знаем лидеров информационных технологий, мы знаем, как они устроены, хоть и не до конца. В данном случае самое главное — чтобы не получилось так, чтобы с помощью тех же информационных технологий потом не возникла бы ситуация, когда стали бы звучать требования отмены выборов», — указал Фаризов.

По его мнению, в то время как такие технологии упрощают избирательным процесс для граждан, эти же технологии могут создать потенциальную уязвимость.

«Люди, которые хотели бы сделать так, чтобы выборы стали недействительными, с помощью аналогичных информационных технологий попытаются доказать, что выборы не состоялись», — отметил Фаризов.

«В данном случае всё, что мы применяем, нужно очень внимательно изучать и все «за» и «против» по этому вопросу исследовать», — добавил он.