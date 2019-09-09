Москва, , 00:13 — REGNUM Абсолютным лидером в 15-м избирательном округе столицы на выборах депутатов Мосгордумы по состоянию на 00:02 9 сентября является самовыдвиженец Юрий Востоков. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Округ №15 Георгий Балаков © ИА REGNUM

Данные по округу №15 опубликовали примерно на час позже остальных округов. К полуночи 8 сентября в данном округе был обработан всего 1% всех протоколов. При этом Востоков набирает 100% голосов.

Отметим, что в это же время в ряде округов было обработано уже свыше половины всех протоколов избирательных комиссий. С чем связаны задержки по округу №15, не известно.

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