Тула, , 00:00 — REGNUM 3,36% избирателей, принявших участие в выборах депутатов Тульской городской думы 8 сентября, проголосовали «против всех», сообщает ИА REGNUM по предварительным данным системы ГАС «Выборы».

На данный момент «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в гордуму Тулы — она набрала 33,79% голосов. «Справедливая Россия» набрала 17,22%, КПРФ — 16,09%, ЛДПР — 11,33%, «Партия Пенсионеров» — 5,61%, «Яблоко» — 3,15%, «Российский Общенародный Союз» — 2,77%, «Коммунисты России» — 2,5%.

8 сентября жители Тулы выбирали 35 депутатов гордумы нового созыва. Всего было выдвинуто почти 300 кандидатов — более 160 по спискам и 130 одномандатников.