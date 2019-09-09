Москва, , 00:04 — REGNUM В избирательном округе №6 на выборах в Московскую городскую думу лидирует кандидат от партии «Яблоко», уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На момент обработки 15% протоколов Бунимович набирает 35,95% голосов. Следом за ним идёт самовыдвиженец Михаил Балыхин с 30,86%.

Остальные трое кандидатов в данном избирательном округе набирают от 6,21 и 17,16%.

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