Симферополь, , 23:56 — REGNUM В Крыму подсчитали 5 тыс. 625 бюллетеней на участках трёх территориальных избирательных комиссий: Алуштинской, Сакской и Кировского района. Соответствующая информация опубликована 8 сентября в государственной автоматизированной системе «Выборы».

Выборы в Крыму Glava.rk.gov

В частности, по данным системы, «Единая Россия» набрала — 42,65% голосов, ЛДПР — 21,75%, КПРФ — 10,32%, «Справедливая Россия» — 8,1% голосов, «Коммунистическая партия «Коммунисты России» — 4,92%, «Партия Пенсионеров» — 3,54%, «Родина» — 2,33% и «Патриоты России» — 0,85%. Всего в Крыму 1 478 004 избирателя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе уже обработали более 5% протоколов, в городе-герое на данный момент также лидирует партия «Единая Россия».

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