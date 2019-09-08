Москва, , 23:54 — REGNUM В избирательном округе №5 на выборах в Московскую городскую думу лидирует самовыдвиженец, тележурналист Роман Бабаян. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На момент обработки 46% протоколов Бабаян набирает 47,9%. Следом за ним идёт кандидат от КПРФ Анастасия Удальцова с 38,32%.

Ещё двое кандидатов в данном избирательном округе набирают 4,42 и 5,97%.

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