Москва, 8 сентября 2019, 23:52 — REGNUM Средняя по стране явка избирателей в единый день голосования 8 сентября по состоянию на 18:00 мск составила 33,75%, что на 1,5 процентных пункта выше показателя прошлого года. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
По её словам, максимальная явка на указанное время зафиксирована на муниципальных выборах в городе Магасе (Ингушетия), где на избирательные участки пришли 73,5% избирателей. Самая низкая отмечена на выборах в Благовещенске (Амурская область) — 15,08%.
По данным на 18:00 по местному времени явка в регионах составила:
Москва — 17,2%
Санкт-Петербург 23,69%.
Алтайский край — 24,66%
Астраханская область — 28,95%
Башкирия — 70,35% (данные на 21:00)
Брянская область — 43,65%
Волгоградская область — 33,98%
Вологодская область — 33,88%
Дагестан — 53%
Забайкальский край — 30,30%
Ингушетия — 55%
Иркутская область — 24%
Кабардино-Балкария — 59,16%
Калмыкия — 47,98%
Калужская область — 24,52%
Карачаево-Черкесия — 60,77%
Крым — 28,03%
Курганская область — 37,36%
Курская область — 40% (19:00)
Липецкая область — 40,39%
Московская область — 20,46% (20:00)
Мурманская область — 31,95%
Новгородская область — 15,62%
Оренбургская область — 43,61%
Орловская область — 39%, 43,5% (19:30)
Пензенская область — 38,7%
Респулика Алтай — 44% (19:00)
Ростовская область — 21,89% (20:00)
Сахалинская область — 33, 49%
Свердловская область — 22,65%
Северная Осетия — 75,41%
Ставропольский край — 55,18%
Татария — 58,1%
Тверская область — 27,98% (20:00)
Тува — 65,82% (20:00)
Тульская область — 26,9%
Хабаровский край — 30,64%
Челябинская область — 38,46%
Чечня — 57,46%