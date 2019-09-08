Москва, , 23:52 — REGNUM Средняя по стране явка избирателей в единый день голосования 8 сентября по состоянию на 18:00 мск составила 33,75%, что на 1,5 процентных пункта выше показателя прошлого года. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

По её словам, максимальная явка на указанное время зафиксирована на муниципальных выборах в городе Магасе (Ингушетия), где на избирательные участки пришли 73,5% избирателей. Самая низкая отмечена на выборах в Благовещенске (Амурская область) — 15,08%.

По данным на 18:00 по местному времени явка в регионах составила:

Москва — 17,2%

Санкт-Петербург 23,69%.

Алтайский край — 24,66%

Астраханская область — 28,95%

Башкирия — 70,35% (данные на 21:00)

Брянская область — 43,65%

Волгоградская область — 33,98%

Вологодская область — 33,88%

Дагестан — 53%

Забайкальский край — 30,30%

Ингушетия — 55%

Иркутская область — 24%

Кабардино-Балкария — 59,16%

Калмыкия — 47,98%

Калужская область — 24,52%

Карачаево-Черкесия — 60,77%

Крым — 28,03%

Курганская область — 37,36%

Курская область — 40% (19:00)

Липецкая область — 40,39%

Московская область — 20,46% (20:00)

Мурманская область — 31,95%

Новгородская область — 15,62%

Оренбургская область — 43,61%

Орловская область — 39%, 43,5% (19:30)

Пензенская область — 38,7%

Респулика Алтай — 44% (19:00)

Ростовская область — 21,89% (20:00)

Сахалинская область — 33, 49%

Свердловская область — 22,65%

Северная Осетия — 75,41%

Ставропольский край — 55,18%

Татария — 58,1%

Тверская область — 27,98% (20:00)

Тува — 65,82% (20:00)

Тульская область — 26,9%

Хабаровский край — 30,64%

Челябинская область — 38,46%

Чечня — 57,46%