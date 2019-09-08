Санкт-Петербург, , 23:58 — REGNUM Депутат Госдумы Сергей Боярский очень высоко оценил выборы муниципальных депутатов и губернатора, прошедшие в Северной столице. Несмотря на то, что сегодняшние выборы не обошлись без провокаций, в целом можно назвать их чистыми и легитимными. Ещё на этапе предвыборной кампании было ясно, что без вбросов не обойтись. Однако власти это прекрасно понимали и приняли все необходимые меры, чтобы избежать таких ситуаций.

Депутат Госдумы Сергей Боярский полагает, что сегодняшние выборы продолжили добрую традицию предыдущих и в целом прошли без скандалов или каких-то значительных претензий. Он отметил, что к губернаторским выборам нет вообще никаких вопросов.

Небольшую шумиху навели выборы муниципальных депутатов, сказал Боярский, но это было неизбежно, поскольку некая турбулентность все же свойственна любой массовой гонке. Если оценивать ситуацию глобально — администрация города сделала все, чтобы проголосовавшие петербуржцы не сомневались: их голоса обязательно учтут и победит именно тот кандидат, который получит большинство голосов.

Стоит отметить, что петербургский горизбирком сообщал о малом количестве жалоб — порядка 100. Для выборов такого масштаба эта цифра очень небольшая. Кроме того, большинство жалоб были лишь провокациями и фейками. С самого утра в сети то и дело появлялись видеоролики со старых выборов. Авторы этих вбросов пытались выдать их за съёмки неравнодушных наблюдателей в питерских избирательных участках. Эти фейки совершенно не отражали реальной картины, ведь в действительности на УИКах царил порядок и спокойная атмосфера.

Претензий у кандидатов в муниципальные депутаты было довольно много, и все они рассматривались соответствующими органами. Принимались справедливые и взвешенные решения. Все в рамках действующего законодательства, подытожил Боярский.

Отметим, что единый день голосования прошёл в 85 регионах Р 8 сентября.

Жители Северной столицы выбирали губернатора и муниципальных депутатов. В то же время оппозиционеры, явно не имевшие особых шансов на победу, устраивали различные провокации и вбросы. Благодаря чёткой и отлаженной работе электоральных органов, попытки либералов сорвать выборы не увенчались успехом.