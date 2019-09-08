Санкт-Петербург, , 23:52 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил петербуржцев за участие в голосовании, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его мнению, 8 сентября Петербург проявил себя «культурной столицей и открытым городом».

«Без каких-то явных нарушений. По губернаторским выборам было всего шесть нарушений, которые сегодня рассматриваются», — сказал Беглов.

«Нам удалось все-таки не устраивать какое-то шоу», — считает врио губернатора.

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Напомним, в Горизбирком было подано более 100 жалоб на различные нарушения на выборах, большинство из них касались аномально активного надомного голосования. Но то, каким образом Горизбирком отделил нарушения на губернаторских выборах от нарушений на муниципальных выборах, ни комиссия, ни Беглов не пояснили.

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