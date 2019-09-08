Севастополь, 8 сентября 2019, 23:46 — REGNUM В Севастополе обработали более 5% избирательных бюллетеней. Об этом 8 сентября журналистам сообщил председатель Горизбиркома Сергей Даниленко.
По его словам, партия «Единая Россия» набрала — 37,63%, ЛДПР — 18,9%, КПРФ — 18,59%, «Справедливая Россия» — 9,53%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 7,19% и «Коммунисты России» — 3,4%».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центральной избирательной комиссии РФ предложили отменить результаты голосования на 815-м избирательном участке в Красногвардейском районе Крыма, поскольку наблюдатели зафиксировали попытку вброса бюллетеней.
Подробности: На участке в Крыму могут аннулировать результаты голосования