Москва, , 23:47 — REGNUM В избирательном округе № 4 на выборах в Московскую городскую думу лидирует самовыдвиженка Мария Киселёва. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На момент обработки 21% протоколов Киселёва набирает 42,02%. Следом за ней кандидат от КПРФ Сергей Десяткин с 36,26%.

Остальные трое кандидатов в данном избирательном округе набирают от 3,43 до 9,81%.

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