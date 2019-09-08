Исламабад, , 23:46 — REGNUM В пакистанской столице Исламабаде прошел третий раунд диалога глав МИД КНР, Афганистана и Пакистана, в котором принял участие китайский министр Ван И, рассказавший журналистам по итогам встречи о достигнутых результатах, сообщает 8 сентября Синьхуа.

Согласившись с тем, что трёхстороннее сотрудничество Пекина, Кабула и Исламабада по продвижению политического урегулирования регионального кризиса оказало благотворное воздействие на процесс стабилизации и совместного развития, стороны подчеркнули, что ситуация в Афганистане вступает в новый этап. Сохраняется надежда на достижение мирных договоренностей с оппозиционным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечена важность экономической интеграции региона в рамках проекта «Пояса и пути», а также углубление взаимодействия в борьбе с террористической и экстремистской угрозой. Согласившись опубликовать совместное заявление, стороны, по мнению Ван И, зафиксировали консенсус, состоящий из важных договоренностей по этим и другим вопросам повестки переговоров.

Следующий раунд диалога пройдет в 2020 году в Китае.