Санкт-Петербург, , 23:47 — REGNUM Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан выразил свое удовлетворение тем, как прошли выборы во вверенных ему регионах СЗФО, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я с полной уверенностью могу сказать, что выборы в СЗФО в Единый день голосования состоялись», — объявил Гуцан на мероприятии «Ночь выборов» в Петербурге.

Он напомнил, что в округе избирали одного депутата Госдумы по одномандатному округу, губернаторов трех регионов — Вологодской, Мурманской областей и Санкт-Петербурга, а также прошло 470 избирательных кампаний на муниципальном уровне.

«Эти выборы на сегодня, на сейчас происходят с наименьшими нарушениями по количеству», — сказал Гуцан.

Он считает, что появление в сети фейковых сообщений о нарушениях свидетельствует о том, что в реальности нарушений не было.