Тула, , 23:44 — REGNUM 52,49% набирает «Единая Россия» на выборах депутатов тульской областной думы, которые состоялись сегодня, 8 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома.

На втором месте — КПРФ (14,29%), ЛДПР поддержали 12,69% избирателей, «Коммунисты России» набирают 5,32%, «Партия Пенсионеров» — 5,53%, «Справедливая Россия» — 4,76%, «Яблоко» — 1,46%.

Напомним, выборы в Тульскую облдуму проводились по смешанной системе — 12 депутатов изберут по партийным спискам, 24 — по одномандатным округам. По спискам партий было выдвинуто около 380 кандидатов, по одномандатным округам регистрацию прошли 112 кандидатов. Явка составила около 28%.

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