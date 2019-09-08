Великий Новгород, , 23:43 — REGNUM По итогам обработки 46,85% протоколов УИК, Юрий Бобрышев («Единая Россия») сохраняет лидерство на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ по Новгородскому одномандатному избирательному округу №134. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, у Бобрышева — 37,6%, у его ближайшей соперницы Нины Останиной (КПРФ) — 21,11%.

На третьем месте — Дмитрий Игнатов («Справедливая Россия») с 12,26%. Остальные кандидаты получают менее 10%: Анна Черепанова (партия «Яблоко») — 6,31%, Алексей Чурсинов (ЛДПР) — 5,92%, Ольга Ефимова («Коммунистическая партия социальной справедливости») — 5,5%, Александр Гришин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — 3,37%, Дмитрий Перевязкин («Коммунисты России») — 2,22%, Дмитрий Тарасов («Партия роста») — 1,55%.