Москва, , 23:49 — REGNUM В избирательном округе № 3 на выборах в Московскую городскую думу лидирует Александр Соловьёв («Справедливая Россия»). Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На момент обработки 37% протоколов Соловьёв набирает 34,94%. Следом за ним, с минимальным отставанием, идёт самовыдвиженка Сабина Цветкова с 33,09%.

Остальные двое кандидатов в данном избирательном округе набирают от 7,19 и 20,16%.