Париж, , 23:39 — REGNUM Европейский союз (ЕС) не намерен «каждые три месяца» предоставлять Великобритании отсрочку по Brexit. Об этом, как передает Reuters, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан журналистам.

«Это очень волнует, — сказал глава МИД Франции. — Британцы должны сказать нам, чего они хотят».

При этом он добавил, что ЕС не согласится отсрочить дату Brexit для Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявлял, что выход Британии из ЕС состоится 31 октября, невзирая на наличие или отсутствие соглашения с Брюсселем по этому вопросу.

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