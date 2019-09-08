Санкт-Петербург, , 23:36 — REGNUM Муниципальные выборы в Ленинградской области прошли в спокойном режиме, без серьезных нарушений. На них проголосовал каждый четвертый избиратель, такая явка была вполне предсказуема. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба главы региона.

Голосование Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ожидается явка в районе 27−28 процентов. В принципе, явка избирателей для нас ожидаемая. Мы абсолютно спокойно реагировали на ход выборной кампании, и на сам день голосования, и наверное, не случайно по Ленинградской области нет каких-то особых жалоб, претензий или возражений», — сказал Дрозденко.

Он отметил, что в ходе голосования поступали сигналы о нарушениях, все они проверялись, но не подтвердились.

«Действительно, выборы прошли без нарушений, и я надеюсь, что депутаты, которые избраны, уже в октябре сформируют органы власти и управления Ленинградской области», — добавил Дрозденко.

Выборы прошли в 177 муниципальных образованиях Ленинградской области. Для голосования избирателей был открыт 931 избирательный участок. Избирались 2062 депутата, баллотировались 4288 кандидатов.