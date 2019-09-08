Орел, 8 сентября 2019, 23:35 — REGNUM 40,47% протоколов участковых избирательных комиссий обработано на дополнительных выборах депутата Государственной думы седьмого созыва в Орловской области, сообщается на сайте ЦИК.
Кандидат от «Единой России» Ольга Пилипенко набирает 51,03% голосов, за Ивана Дынковича (КПРФ) проголосовали 16,13%, Олег Тимохин («Партия пенсионеров») набирает 8,78%, Руслан Перелыгин («Справедливая Россия») — 6,34%, Роман Неверов (ЛДПР) — 5,09%, Михаил Орлов («Коммунисты России») — 3,91%, Валерий Чудо («Яблоко») — 3,7%, Сергей Кузнецов («Родина») — 1,99%.
Как сообщало ИА REGNUM, мандат депутата Госдумы от Орловской области (одномандатный избирательный округ № 145) оказался вакантным после смерти депутата Николая Ковалёва.