Москва, , 23:38 — REGNUM В избирательном округе №2 на выборах в Московскую городскую думу лидирует Дмитрий Локтев (КПРФ). Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На момент обработки 41% протоколов Локтев набирает 40,67%. Следом за ним идёт самовыдвиженец Светлана Воловец с 36,48%.

Остальные трое кандидатов в данном избирательном округе набирают от 3,01 до 8,16%.

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