Уфа, , 23:31 — REGNUM Глава правительства РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поздравил врио главы Башкирии Радия Хабирова с результатами на выборах. Поздравление прозвучало в ходе селекторного совещания руководителя партиис представителями выборных регионов в ЦИК партии в Москве.

По предварительным данным, явка избирателей составила порядка 2,1 млн человек — это около 70%, сообщил Хабиров. Помимо выборов главы региона, состоялись выборы депутатского корпуса практически во всех 818 сельских поселениях. По данным экзиполов, Хабиров набирает более 80% голосов, на выборах депутатов в сельских поселениях подавляющее большинство кандидатов от «Единой России» одержали победу.

Медведев поздравил Хабирова с полученными на выборах результатами.

«Сейчас уже начался подсчет, надеюсь, что все будет именно так как вы говорите, а мы вам и всем другим коллегам, естественно, желаем больших успехов в развитии Башкортостана. Продолжим, естественно, работу уже в обычном порядке. Еще раз поздравляю вас с результатами», — сказал Медведев.