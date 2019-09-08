Москва, , 23:31 — REGNUM В избирательном округе № 1 на выборах в Московскую городскую думу лидирует самовыдвиженец Андрей Титов. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На момент обработки 55% протоколов Титов набирает 36,95%. Следом за ним с отставанием всего в 2,64% идёт кандидат Иван Ульянченко (КПРФ).

Остальные трое кандидатов в данном избирательном округе набирают от 8,16 до 8,61%.

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